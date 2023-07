Botafogo anuncia a contratação de Bruno Lage

Rio - O Botafogo oficializou na manhã deste sábado a contratação do treinador Bruno Lage. O português, de 47 anos, assinou um primeiro vínculo com o clube carioca até o fim do ano e começa a comandar o elenco alvinegro a partir da próxima semana. Neste domingo, o Alvinegro será dirigido pelo interino Cláudio Caçapa contra o Grêmio.

Bruno Lage chega ao Botafogo junto de cinco profissionais em sua comissão técnica: Alexandre Silva (treinador adjunto), Carlos Cachada (treinador adjunto), Luís Nascimento (treinador adjunto), Jhony Conceição (analista) e Diogo Camacho (analista).

Aos 47 anos, Lage tem passagens pelo Benfica (POR), onde iniciou sua carreira como treinador. Seu último clube foi o Wolverhampton (ENG). Ele recebeu um convite recentemente do Atlético-MG, mas optou por rejeitar a possibilidade de trabalhar no Brasil.



O Glorioso estava sem técnico desde a saída de Luís Castro, no dia 30 de junho. Ele aceitou proposta proposta do Al-Nassr e se transferiu para o futebol saudita. Cláudio Caçapa, auxiliar do Lyon, assumiu o time de forma interina.