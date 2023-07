Veja quando Bruno Lage, novo técnico do Botafogo, chegará ao Rio

Novo técnico do Botafogo, Bruno Lage já tem previsão para desembarcar no Brasil. Ele viajará na noite da próxima terça-feira e chega ao Rio de Janeiro na quarta-feira. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do "Uol".

Lage foi anunciado pelo Alvinegro no último sábado . Ele firmou contrato válido até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O português será o substituto do compatriota Luís Castro, que se transferiu para Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O treinador chega ao Botafogo junto de cinco profissionais em sua comissão técnica: Carlos Cachada (treinador adjunto); Luis Nascimento (treinador adjunto); Alexandre Silva (preparador físico); Jhony Conceição (analista); e Diogo Camacho (analista).

Aos 47 anos, Lage começou a carreira como técnico no Benfica (POR), onde conquistou o título do Campeonato Português da temporada 2018/19 e a Supertaça de Portugal de 2019. Seu último trabalho foi à frente do Wolverhampton (ING).