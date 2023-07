Botafogo aproveita espaços no segundo tempo, vence o Grêmio e dispara na liderança do Brasileirão

Rio - Mais líder do que nunca. Após acertar com Bruno Lage para o cargo de técnico, mas ainda comandado pelo interino Cláudio Caçapa, o Botafogo seguiu sua fase embalada e, na noite deste domingo (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, foi letal no segundo tempo, aproveitou os espaços dados pela equipe gaúcha e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Eduardo e Carlos Alberto.

Com o resultado, o Glorioso permanece na liderança, com 36 pontos somados, abriu 10 do vice-líder Flamengo ao fim da 14ª rodada do Brasileirão e agora se concentra no compromisso pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Patronato (ARG).

O jogo

No grande jogo da rodada entre líder e vice-líder, Grêmio e Botafogo escancararam o motivo de estarem brigando pela ponta da tabela. Intensos, os adversários fizeram uma primeira etapa recheada de emoções, com alta pressão da equipe gaúcha e, mesmo abaixo, um gol anulado do Glorioso.



Aos 24 minutos, após cobrança de falta, Victor Cuesta escorou na segunda trave para o artilheiro Tiquinho Soares, que finalizou de primeira e marcou. O VAR, no entanto, apontou posição irregular no começo da jogada e invalidou o lance. Depois disso, o Grêmio sufocou no campo de ataque e perdeu diversas oportunidades, sendo a mais clara com Luis Suárez, sozinho contra Lucas Perri.



Na segunda etapa, o Tricolor Imortal subiu suas linhas, assustou mais a meta defendida por Lucas Perri, mas não sustentou por muito tempo e aparentou cansaço. Com espaço, o Botafogo abriu o placar.



Em jogada pelo lado direito, aos 29 minutos, Matías Segovia foi lançado e a bola sobrou com Di Plácido, que ganhou de Bruno Alves na disputa. O lateral argentino foi ao fundo e cruzou para Eduardo, que finalizou de primeira no ângulo direito e abriu o placar. Com campo para jogar, o Alvinegro subiu com tudo e matou o jogo.



O interino Cláudio Caçapa tirou Tiquinho Soares e colocou Carlos Alberto na reta final. Aos 42 minutos, após trama de Matías Segovia e Marlon Freitas, o substituto aparece na marca do pênalti e completou o cruzamento com finalização no canto esquerdo. Vitória do Botafogo e 10 pontos de diferença.

Ficha técnica



Grêmio 0 x 2 Botafogo



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: domingo (9), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Marcelo Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa



Gols: Eduardo 29'/2ºT e Carlos Alberto 42'/2ºT (Botafogo)

Cartões amarelos: Reinaldo e Cuiabano (Grêmio); Hugo e Tiquinho Soares (Botafogo)



GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Vina) e Reinaldo; Carballo (Cuiabano), Villasanti, Crsitaldo (Ferreira) e Bitello; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Tchê Tchê (Breno) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Matías Segovia), Luis Henrique e Tiquinho Soares (Carlos Alberto). Técnico: Cláudio Caçapa (interino).