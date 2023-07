Carlos Alberto comemora novo gol decisivo pelo Botafogo: 'Momento especial'

Rio - Carlos Alberto foi acionado novamente no segundo tempo e repetiu o roteiro do clássico com o Vasco. Neste domingo (9), na Arena do Grêmio, o atacante entrou no lugar de Tiquinho Soares e fechou o placar na vitória do Botafogo em 2 a 0 , com finalização perfeita para concluir contra-ataque. Após o jogo, em entrevista ao Premiere, o jogador celebrou.

"Agradecer a Deus por esse momento especial, sei o que vivi nos últimos meses, mas esse grupo é muito unido. Esse jogo e o último mostram a união do grupo, todos são importantes e podem ajudar. Vamos seguir assim, com os pezinhos no chão, com muita humildade e muito trabalho", disse.

Com a vitória, o Glorioso chegou aos 36 pontos e abriu 10 de vantagem em relação ao vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo ao fim da 14ª rodada.

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Patronato (ARG), na próxima quarta-feira (12), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, fora de casa.