Botafogo estaria observando lateral-direito argentino para substituir Rafael

Rio - Em busca de um reforço para a lateral direita, o Botafogo teve outro nome ventilado no clube carioca. Trata-se de Nahuel Tenaglia, de 27 anos, que pertence ao Talleres, da Argentina. O Alvinegro seria uma das equipes interessadas no argentino. As informações são do jornalista Tomas Davila, da ESPN Argentina.

Além do Alvinegro, o Boca Juniors, o Racing, e o Deportivo Alavés, da Espanha, teriam interesse no jogador. Nahuel Tenaglia tem contrato com o Talleres até o fim do ano, e o clube argentino estaria pedindo 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 12,25 milhões) por 80% dos direitos econômicos do lateral.

Com investimentos mais reduzidos para a janela de transferências no meio do ano, o Botafogo recebeu a autorização de John Textor de um incentivo extra para repor a lesão de Rafael. O lateral, de 32 anos, não deverá ter condições de atuar em 2023 e o clube carioca procura um substituto. As informações são do "Canal do TF".

Rafael sofreu uma lesão ligamentar e passou por uma operação para reconstruir o tendão patelar do seu joelho esquerdo. Com isso, o clube carioca passou até somente Di Placido para a posição e promoveu Wallison, do sub-23, para os treinos.