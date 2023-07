Botafogo faz três alterações na lista de inscritos da Copa Sul-Americana

O Botafogo apresentará novidades a partir dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe alterou três jogadores na lista de inscritos para a nova fase da competição.



O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (12), às 19h, para encarar o Patronato, da Argentina, pelo jogo de ida.

O Glorioso inscreveu o volante Breno, o meia-atacante Diego Hernández e o atacante Matías Segovia para esta fase. Com isso, todos estão aptos para atuarem na Argentina.



Segovia tinha sido contratado durante a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, sua inscrição só foi feita agora pois o Guaraní, do Paraguai, não tinha retirado seu nome da lista da competição a tempo. O paraguaio usará a camisa 20.



Apresentado com o número 77, Diego Hernández usará a camisa 54 na Copa Sul-Americana. O uruguaio foi relacionado diante do Grêmio, mas não atuou.



Breno também não havia sido inscrito na primeira fase pois foi submetido a uma cirurgia no joelho no ano passado. O jovem, que usará a camisa 43 na Sul-Americana, só voltou a campo no decorrer da vitória sobre o Grêmio.



Daniel Borges, emprestado para o América-MG, e Lucas Piazon, devolvido ao Braga, não constam mais na lista de inscritos. Curiosamente, Douglas Borges, a caminho do Guarani, Joel Carli, que se aposentou, e Kayque, que foi para o RWD Molenbeek, seguem com seus respectivos nomes na lista.



Segue a lista de inscritos:



Goleiros:

1 – Gatito Fernández

12 – Lucas Perri

22 – Douglas Borges*

31 – João Fernando

52 – Igo Gabriel



Defensores:

2 – Rafael

3 – Joel Carli*

4 – Luis Segovia

15 – Victor Cuesta

16 – Hugo

21 – Marçal

24 – Di Placido

34 – Adryelson

40 – Lucas Mezenga

42 – Ryan

56 – Ramon

63 – Kawan

94 – Philipe Sampaio



Meio-campistas:

5 – Danilo Barbosa

6 – Tchê Tchê

14 – Gabriel Pires

17 – Marlon Freitas

30 – Bernardo Valim

32 – Jacob Montes

33 – Eduardo

43 – Breno

47 – Alexandre

53 – Kauê

54 – Diego Hernández

57 – JP Galvão

62 – Kayque*

75 – Raí

78 – Felipe Vieira



Atacantes:

7 – Victor Sá

9 – Tiquinho Soares

10 – Gustavo Sauer

11 – Luis Henrique

20 – Matías Segovia

27 – Carlos Alberto

37 – Júnior Santos

39 – Janderson

67 – Rafael Lobato

69 – Sapata

79 – Fabiano

87 – Dylan Talero

90 – Matheus Nascimento



*Deixaram o Botafogo