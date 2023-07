André Mazzuco fala sobre processo de transição de treinadores no Botafogo

Rio - O diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco, detalhou o processo de reorganização dos bastidores do clube carioca desde a saída do técnico Luís Castro rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. O Glorioso, que está sob o comando do interino de Cláudio Caçapa, aguarda a chegada do novo treinador Bruno Lage para iniciar a nova fase.

"Desde a saída do Luís, nossa intenção era deixar a transição o mais leve possível. Nos beneficiamos da situação de ser uma plataforma multiclubes. Cláudio é uma pessoa que esteve conosco ano passado, já conhecia o clube. Nós temos o Lúcio Flávio que era o treinador da equipe B que está inserido no processo. Nós trouxemos o Cláudio para conduzir o grupo da melhor forma possível nesse momento", explicou em entrevista ao "Seleção sportv", emendando.

"A gente entrega para ele aquilo que esperava, não tem nenhuma cobrança enquanto treinador. Ele é um condutor desse período de transição e está fazendo isso muito bem. É um cara fantástico como ser humano e como profissional. Isso trouxe a leveza que a gente precisava nessa saída do Luís que foi surpreendente para nós. Isso nos ajudou muito a conduzir nesses jogos que tivemos que eram extremamente importantes", pontuou.

Agora perto de uma nova transição, Mazzuco contou a expectativa da diretoria do Botafogo sobre a troca de comando de Caçapa para Bruno Lage. O novo treinador vai desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (12), junto de outros cinco profissionais em sua comissão técnica, para ser apresentado como o novo comandante do Líder da Série A do Brasileirão.

"Tivemos um cuidado grande nesse processo de transição para manter um equilíbrio que já existia com o Luís. Trazer um treinador que já entendesse esse contexto. Foi assim em toda a movimentação com o Bruno desde o início, desde as tratativas do John (Textor), de apresentar um pouco o Botafogo para ele. Acho que um elemento importante do Botafogo é a construção dos processos dentro do clube", falou e completou.

"Para o Cláudio entregar o bastão agora para o Bruno a ideia é que seja da mesma forma como foi com o Castro. Nós já estávamos encaminhados com o Lage. Fomos muito tranquilos com o Cláudio sobre ter eles conosco como se fosse um empréstimo do Lyon. A gente brinca que ele veio emprestado. Por ele também já nos conhecer, pela questão da plataforma que a gente trabalha, foi fácil acomodar ele conosco e assumir a equipe. Foi um equilíbrio que a gente precisava", concluiu.