Bruno Lage exalta conversa com Textor e agradece convite do Botafogo: 'Vou treinar o Glorioso do Brasil'

Rio - Novo treinador do Botafogo, Bruno Lage foi apresentado na manhã desta quarta-feira no Nilton Santos. O administrador do futebol do Alvinegro, John Textor, abordou a escolha pelo técnico português e o agradeceu por ter topado o projeto de assumir o clube carioca com um contrato curto e no meio da temporada.

"Foi uma situação complicada, porque tivemos que trazer um treinador muito qualificado de forma rápida, porque a equipe está lutando por títulos. Então teve que ser alguém muito bom, capaz de manter o trabalho e fazer os ajustes necessários para que o Botafogo continue vivendo um bom ano. Agradeço o Bruno Lage por ter aceitado o projeto, por ter aceitado dirigir o Botafogo. Eu pedi ajuda a ele, porque foi tudo muito rápido e por um tempo curto. É um profissional de muita qualidade, com uma excelente comissão técnica, que eu acredito que irá ajudar bastante o Botafogo", disse.

Bruno Lage agradeceu a oportunidade de assumir o comando do Botafogo. O português ainda fez uma referência ao apelido de "Glorioso", que o Alvinegro tem, citando sua passagem pelo Benfica.

"Quero agradecer o torcedor do Botafogo, pela recepção, por tudo que tem acontecido desde que houve o acerto. Eu e minha comissão técnica estamos muito felizes e desejamos dar continuidade a esse momento. Eu já treinei o Glorioso de Portugal, agora irei treinar o Glorioso do Brasil. Fico muito feliz pela oportunidade", disse o técnico.

Lage contou sobre a conversa que teve com John Textor. O português já havia recebido convites para dirigir clubes do futebol brasileiro, mas havia recusado. O técnico afirmou que ficou impressionado com o interesse do norte-americano no esporte.

"Tivemos uma conversa de três horas, conversamos sobre futebol. Fiquei muito curioso pela forma como a conversa aconteceu, pelo seu interesse pelo futebol, pelas estratégias. Então me senti bastante feliz de participar desse projeto no Botafogo", contou.

O técnico deixou claro que está ciente do grande momento vivido pelo Botafogo na temporada e ressaltou que haverá continuidade em relação as ideias de Luís Castro, que deixou o clube carioca, e também Cláudio Caçapa, que vem comandando o Alvinegro de forma interina.

"Normalmente situações como essa acontecem quando a equipe não está bem, só que dessa vez é o extremo oposto. Sei que o trabalho que está sendo desenvolvido é belíssimo e iremos dar continuidade para que o melhor aconteça para o Botafogo", opinou.

Mérito pelo trabalho em 2023

Os desafios são diários, mas o mais importante é, independentemente de quem possa tirar os méritos, é o Botafogo, no final do ano atingir seus objetivos, que hoje é ser campeão. Isso para mim que é o mais importante. É indiferente se o mérito é do Luís Castro, do Cláudio Caçada ou do Bruno.

Grupo do Botafogo e conversa com Luís Castro

Falamos um pouco nesta troca de referências. Um grupo fantástico de jogadores, estafe fantástico que dará a vida por mim neste projeto. Nós temos um pensamento muito parecido. Quando o Luís era coordenador do Porto, eu era treinador da base do Benfica.