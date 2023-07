Botafogo tem interesse em lateral ex-Porto, e aguarda 'ok' de Bruno Lage

Rio - Ativo no mercado atrás de um lateral-direito após a grave lesão no joelho esquerdo sofrida por Rafael, que está fora do restante da temporada, o Botafogo avaliou positivamente o nome do português Wilson Manafá, ex-jogador do Porto, de 28 anos.

Manafá não renovou com a equipe portuguesa e ficou livre no mercado. A diretoria do Glorioso, no entanto, aguarda pelo aval do novo técnico Bruno Lage para avançar e apresentar proposta.

Na primeira consulta para conhecer os valores, Wilson Manafá se encaixou no atual orçamento do Botafogo para contratações. Por estar sem clube, a operação não envolveria custos de transferências, apenas pagamento de luvas e comissões. As informações iniciais foram publicadas pelo jornalista Mateus Gonçalves.

Jogador e a família aprovam a ideia de uma mudança para o Brasil. Wilson Manafá também entrou na mira de equipes da Turquia, como o Trabzonspor, que já acenou com o interesse. Ele acumula passagens por clubes portugueses, como Beira-Mar, Anadia, Varzim e Portimonense, e jogou com o artilheiro Tiquinho Soares, astro do Botafogo, no Porto.