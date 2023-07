Como surgiu a comemoração de Carlos Alberto, do Botafogo, sucesso entre torcedores e John Textor

Em grande fase no Botafogo, Carlos Alberto já tem uma marca registrada por suas comemorações. Após os gols, o atacante faz um gesto com o braço e as mãos de amolar a faca e logo em seguida de ceifar. A celebração foi feita pela primeira vez na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no dia 2 de julho, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele marcou nos acréscimos o último tento do jogo.

A comemoração chamou atenção e, por isso, foi um dos temas da entrevista de Carlos Alberto na zona mista do Estádio Nilton Santos, após o fim daquele jogo.

"Eu tinha brincado com o massagista antes da partida. Ele disse que eu iria entrar e fazer o gol. Ali foi uma brincadeira nossa, está me devendo até um churrasco. Saiu aleatório ali", contou Carlos Aberto.

Carlos Alberto fechou o placar na vitória do Botafogo sobre o Grêmio Foto: Vítor Silva/Botafogo

Na partida seguinte, contra o Grêmio, o atacante entrou em campo durante o segundo tempo e marcou o gol que selou a vitória alvinegra. Carlos Alberto, mais uma vez, fez a comemoração de ceifar. Em entrevista à Botafogo TV após o triunfo, ele contou novamente a origem do gesto.

"Começou com o Nery (massoterapeuta do Botafogo). Ele falou: 'se você fizer um gol aí no outro jogo, estou te devendo um churrasco'. Aí ficou, acabou que agora pegou (risos)", disse o jogador.

Carlos Alberto comemora gol que abriu o placar na vitória do Botafogo sobre o Patronato Foto: Vítor Silva/Botafogo

Para carimbar de vez a boa fase - e também a marca de "ceifador" -, Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo na vitória sobre o Patronato, da Argentina, válida pelo playoff da Sul-Americana, na última quarta-feira, e repetiu a comemoração. A celebração já fazia sucesso entre os torcedores e ganhou ainda mais destaque com John Textor. Dono de 90% da SAF do Alvinegro, o estadunidense foi a Entre Ríos assistir ao jogo no estádio e repetiu o gesto do atacante. O flagra foi feito pelo jornalista Pedro Dep, do canal "Setor Visitante". Confira abaixo:

Será que o Carlos Alberto tá com moral com o Textor? pic.twitter.com/gJswvIzZuu — Pedro Dep - Setor Visitante (@setorvisitante) July 12, 2023

Vale lembrar que Carlos Alberto voltou a ganhar espaço no Botafogo desde a chegada do interino Cláudio Caçapa. Com o treinador, o atacante entrou em campo nas últimas três partidas do Glorioso e balançou as redes em cada uma delas.