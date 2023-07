John Textor libera, e Botafogo deverá buscar mais três contratações além de lateral-direito

Rio - Discreto nas contratações em 2023, o Botafogo vive grande momento, sendo líder do Brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", a possibilidade real de títulos na temporada fez John Textor liberar que o clube carioca busque reforços para quatro posições para fortalecer a equipe no segundo semestre.

A contratação de um lateral-direito já havia sido autorizada, após a lesão de Rafael, porém, o Botafogo também está em busca de um zagueiro, um volante e um atacante. O clube carioca já tem nomes mapeados e deverá fazer propostas em breve.

Além de um lateral-direito a contratação de um atacante é vista como prioridade. Apesar da liberação de verba de John Textor, o Botafogo não deverá fazer grandes loucuras. O Alvinegro busca ser certeiro na contratação e também observar oportunidades de mercado.

Vivendo uma grande fase na temporada, o clube carioca também busca manter o seu elenco e não perder jogadores. Atletas como Adryelson, Eduardo e Tiquinho Soares vem sendo bastante assediados, mas o Alvinegro vem conseguindo convencê-los da importante de seguir e fazer história em 2023.