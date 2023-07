Botafogo inscreve lateral-direito da equipe B para sequência do Brasileirão

Rio - O Botafogo inscreveu o lateral-direito Wallison, promovido da equipe B, para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso tem apenas Di Plácido para o setor desde a grave lesão de Rafael , e também busca por reforços no mercado. Também foi inscrito o zagueiro Sousa, que voltou de empréstimo ao Cercle Brugge, da Bélgica. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Wallison vem treinado com o elenco principal do Botafogo depois da lesão de Rafael. Com apenas uma opção na lateral-direita, o Alvinegro precisou improvisar o volante JP Galvão na posição durante os últimos minutos do jogo contra o Patronato. Por isso, o clube carioca tem prioridade para contratar reforços para o setor nesta janela de transferências.

Além da lateral direita, o Botafogo também pensa na contratação para a zaga. No entanto, antes, contou com o retorno do zagueiro Sousa. Cria das categorias de base do Glorioso, o jogador, de 21 anos, deixou o Cercle Brugge com apenas 18 jogos por uma lesão no joelho.