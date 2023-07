Botafogo define data de estreia da nova linha de uniformes

Rio - Diretor geral da SAF, Thairo Arruda confirmou, nesta sexta-feira (14), em participação no "Charla Podcast", que o Botafogo irá estrear o novo uniforme, produzido pela empresa Reebok, no duelo com o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, no dia 30/7, pela 17ª rodada do Brasileirão.

"A camisa está linda. A qualidade que a Reebok traz, a produção é diferenciada, gostamos muito do material, da tecnologia, os ajustes, o design… Foi tudo escolhido pelo John. Ele olhou as amostras que recebeu, pediu mudanças, na gola, isso, aquilo, teve o dedo do John em tudo", iniciou.

Inicialmente, os preços revelados provocaram algumas reclamações nas redes sociais. O dirigente explicou o contexto da precificação das novas peças.

Thairo Arruda é o Diretor da SAF do Botafogo Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"A linha de treino está maravilhosa, vai ser uma linha popular. Quando precificamos nossos produtos, temos algumas dificuldades ali. Não podemos colocar nossa camisa de jogo num preço muito barato, muito abaixo do mercado, porque acabamos desvalorizando a Reebok, que é uma marca premium e não pode ter um preço mais barato que as outras marcas premium".

A nova linha de uniformes do Botafogo em parceria com a Reebok terá o peso de ser a primeira da era SAF, comprada pelo estadunidense John Textor. Na última votação do Conselho Deliberativo do Alvinegro, foi aprovado o aluguel da Loja de General Severiano, que passará por reformas e receberá todo o novo enxoval.

Antes de anunciar a parceria com a Reebok, em novembro do ano passado, o Botafogo estava sem fornecedora de material esportivo desde que seu contrato com a Kappa terminou, no início de 2022. O contrato com a nova franquia responsável pelos uniformes do Glorioso valerá por três anos.