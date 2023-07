Zagueiro do Botafogo negocia sua ida para time belga de John Textor

Rio - Fora da lista de relacionados do Botafogo para o jogo contra o Bragantino, neste sábado (15), no Nilton Santos, o zagueiro Luis Segovia pode estar de saída do clube carioca. Segundo o "Canal do TF", o jogador está negociando sua ida para o RWD Molenbeek, da Bélgica, clube da holding do estadunidense John Textor.

Caso as negociações entre o equatoriano e o clube belga se concretizem, a diretoria do Botafogo vai intensificar a busca por reforço na zaga. Aliás, não é a primeira vez que o Glorioso negocia jogadores com clubes de Textor. Ênio, Juninho, Rikelmi e Luis Oyama também passaram pelo clube belga, onde está atualmente o volante Kayke.

Luis Segovia, de 22 anos, chegou ao Botafogo na primeira janela de transferências de 2023 sem custos direto do Independiente del Valle, do Equador. Com a camisa alvinegra, o zagueiro atuou em dez jogos nesta temporada. Seu contrato vai até dezembro de 2024.