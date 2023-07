Eduardo exalta torcida do Botafogo, mas prega cautela sobre título: 'Pés no chão'

Rio - Melhor mandante e líder isolado do Brasileirão, o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0, neste sábado (15), no Nilton Santos, pela 15ª rodada e abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Com apoio de mais de 37 mil torcedores presentes, o Alvinegro levou a melhor com gols de Eduardo e Di Placido. Após o jogo, o meia exaltou a torcida, mas pregou cautela sobre o título.

"O grupo está muito unido. Somos uma família. Temos que continuar da mesma forma desde o início, com pés no chão e humildade, porque foi assim que chegamos até aqui. Quero agradecer a torcida que fez a parte dela. O torcedor tem que entender que é o nosso combustível e se eles estão com a gente, estamos com um a mais dentro de campo", disse o meia após a partida.

Após o apito final, os jogadores e comissão técnica do Botafogo celebraram a vitória com a torcida. O técnico interino Cláudio Caçapa foi bastante festejado pelo time e pelos torcedores. O treinador cumpriu a missão e passa o bastão para Bruno Lage após quatro jogos e quatro vitórias no comando do Alvinegro.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 39 pontos e abriu 13 de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que ainda joga neste domingo (16), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h, contra o Patronato, da Argentina, pela Sul-Americana, e precisa de um empate para avançar às oitavas de final.