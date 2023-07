Lucas Perri exalta união da torcida com o Botafogo: 'Raro de se ver no futebol'

Além da liderança no Brasileirão, o Botafogo celebra a marca de sete jogos sem sofrer gols no Nilton Santos. Após a vitória sobre o Bragantino e abrir vantagem de 13 pontos para o segundo colocado da Série A, o goleiro Lucas Perri exaltou a força da equipe alvinegra junto aos torcedores no estádio.

"Muito feliz pela vitória, é muito bom fazermos do Nilton Santos uma casa forte para a gente, fazer valer o mando de campo. É seguir com os pés no chão, concentrados, temos muito trabalho a fazer, mas essa união da torcida com a gente no campo é uma coisa que é rara de se ver no futebol. É muito bonito viver isso que a gente está vivendo", celebrou Perri, em entrevista à Botafogo TV.

Com os ingressos esgotados, o Nilton Santos ferveu na vitória do Botafogo sobre o Bragantino, no último sábado (15), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso vira a chave para fazer valer, novamente, o mando de campo, agora na Sul-Americana.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final, o Alvinegro encara, pela segunda vez, o Patronato, da Argentina, na próxima quarta-feira (19), às 19h (de Brasília). O clube carioca venceu o jogo de ida por 2 a 0.