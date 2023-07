Cláudio Caçapa posta texto de despedida do Botafogo: 'Levo comigo uma estrela solitária'

Após quatro vitórias em quatro jogos, o treinador interino do Botafogo, Cláudio Caçapa, se despede do Botafogo, com a chegada de Bruno Lage ao Alvinegro, para retornar ao cargo de auxiliar no Lyon, da França.

Em postagem nas redes sociais, Caçapa agradeceu ao Botafogo e a John Textor pela oportunidade, e afirmou que levará o clube para sua vida profissional.

Confira o texto na íntegra:

“Esse não é um texto de despedida, mas sim de agradecimento! Quando recebi a missão de ser treinador do Botafogo me senti muito honrado, um pouco surpreso, por não saber de fato o que me esperava, mas confiante que poderíamos fazer um bom trabalho. Dever cumprido!



Foram 4 jogos, 4 vitórias, 8 gols marcados, 0 gols sofridos, 100% de aproveitamento. Foste herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és. Os números são importantes para o clube, mas para mim o mais importante foi a oportunidade de vivenciar o Botafogo de tão perto. Uma estrutura que melhora a cada dia, com os melhores profissionais do mercado, um elenco especial, e uma torcida extraordinária.



Que a atmosfera criada por todos que envolve o Botafogo continue guiando o clube ao lugar que ele merece estar: No topo!



Agora retorno ao Olympique Lyon, pois temos muito trabalho por lá, mas levo comigo uma estrela solitária no meu peito! Obrigado ao John Textor e grupo Eagle pela confiança! Obrigado, Botafogo!



Na estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz!"



Cláudio Caçapa deixa o Botafogo com 100% de aproveitamento, com oito gols marcados e nenhum sofrido em quatro partidas. O treinador interino manteve o Alvinegro na liderança do Campeonato Brasileiro e distanciou o clube para o vice-líder, Flamengo, para 12 pontos.

Bruno Lage foi apresentado como novo treinador do Botafogo na quarta-feira (12), e deve estrear pelo clube na próxima quarta desta semana (19) contra o Patronato, da Argentina, em partida válida pela volta dos Play-offs da Copa Sul-Americana.