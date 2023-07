Matheus Nascimento rejeita oferta de clube inglês e irá seguir no Botafogo

Rio - O atacante Matheus Nascimento, de 19 anos, não vai ser jogador do Nottingham Forest. O jovem recusou a proposta do clube inglês e irá seguir no Botafogo. A equipe do Reino Unido havia feito uma oferta de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 54,26 milhões) pelo brasileiro. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

John Textor já havia negado que o Botafogo tinha aceitado a oferta do Nottingham Forest. O norte-americano garantiu que está construindo um plano futuro para Matheus Nascimento junto com a família, e as decisões vão ser tomadas com muito cuidado. Para fechar, Textor ressaltou que a janela de transferência está apenas começando e a tendência é que o atacante receba oferta de vários outros clubes.

Matheus Nascimento tem 19 anos e sempre foi tratado como promessa no Botafogo. Agora realidade, o atacante sempre foi alvo de clubes europeus, mas sempre deu prioridade pela permanência no Alvinegro. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 17 jogos, fez três gols e deu uma assistência.