Aguardando visto de trabalho, Bruno Lage comanda primeiro treino pelo Botafogo

Rio - O Botafogo se reapresentou no Espaço Lonier nesta segunda-feira (17) e deu início à preparação visando o duelo com o Patronato (ARG), na quarta-feira, às 19h, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. As atividades foram comandadas pela primeira vez pelo técnico Bruno Lage, que ainda não sabe se poderá ficar à beira do gramado no meio de semana.

Isso porque o português ainda aguarda pelo visto de trabalho para poder ter seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e assina súmula. A diretoria alvinegra conta com agilidade nas pendências burocráticas, para obter o visto provisório, que vale por dois anos.

Há esperança de que Bruno Lage consiga ter as documentações a tempo, mas o departamento de futebol ainda conta com Lucio Flavio, técnico da equipe B, que pode ajudar na missão. O interino Cláudio Caçapa retornou ao Lyon, da França, onde é auxiliar técnico.

Na partida contra o Patronato, o Botafogo pode perder por até um gol de diferença, já que venceu a ida, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, com gols de Carlos Alberto e Janderson. Quem avançar do confronto irá enfrentar o Guaraní (PAR) nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.