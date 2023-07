Botafogo acerta empréstimo de Luis Segovia ao Molenbeek

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo do zagueiro Luis Segovia ao RWD Molenbeek, que também pertence a John Textor, dono de 90% da SAF do Glorioso. Por causa da parceria entre os times com o mesmo dono, o equatoriano será cedido do clube belga de graça até a junho de 2024. O único impasse fica pela liberação do visto de trabalho para que o atleta possa viajar à Bélgica. As informações são do portal "ge".

O jogador não foi relacionado para a partida do último sábado, contra o Red Bull Bragantino, mas esteve presente no Nilton Santos e assistiu de um dos camarotes do estádio à vitória alvinegra por 2 a 0. Mesmo com o desfalque de Victor Cuesta, que não poderá enfrentar o Santos, no próximo domingo, por estar suspenso, o Alvinegro vai seguir com a decisão de emprestar o defensor.

Luis Segovia chegou ao Botafogo sem custos em janeiro deste ano após o fim do seu vínculo com o Independiente del Valle, do Equador. Reserva de Cuesta e Adryelson, o zagueiro recebeu poucas oportunidades durante a temporada, atuando em apenas dez jogos.

O equatoriano será mais um atleta do Glorioso a atuar no RWD Molenbeek por contra da parceria entre os times. Del Piage, Barreto, Luis Oyama e Klaus são alguns dos jogadores que também foram emprestados e atuaram no futebol belga.