Marlon Freitas, do Botafogo, é suspenso pela Conmebol por dois jogos após expulsão

Rio - O volante Marlon Freitas, do Botafogo, foi punido com dois jogos de suspensão na Copa Sul-Americana devido ao cartão vermelho recebido no empate em 1 a 1 contra o Magallanes (CHI), no Estádio Nilton Santos, na última partida da fase de grupos, no dia 29/6. Na ocasião, ele marcou o gol alvinegro.



Marlon Freitas já cumpriu um jogo na ida dos playoffs, contra o Patronato (ARG), quando o Glorioso venceu por 2 a 0 fora de casa, e terá de ficar fora no duelo de volta, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo pode perder por até um gol de diferença, que, mesmo assim, garantirá a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Caso avance, Marlon Freitas estará liberado para enfrentar o Guaraní (PAR), com data a ser definida pela Conmebol.