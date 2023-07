Com dez gols no ano, Eduardo fica perto dos seus melhores números e vira protagonista no Botafogo

Rio - Contratado no ano passado, Eduardo chegou ao Botafogo em meio a desconfiança. Pouco lembravam da sua passagem apagada no Fluminense. Porém, o meia foi bem logo nos primeiros jogos, mas acabou sofrendo uma lesão que o impediu de demonstrar o seu futebol de forma completa. Em 2023, o apoiador se consolidou como peça importante no Alvinegro, se tornou o vice-artilheiro da equipe no ano, alcançando marcas semelhantes as que teve nos seus melhores momento no futebol árabe.

Revelado pelo Desportivo Brasil, Eduardo deixou o futebol brasileiro com 21 anos. Após passagens por clubes portugueses e pelo Nice, da França, o meia foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Lá viveu grande momento, marcando sempre mais de dez gols por temporada. Posteriormente atuou pelo Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e retornou ao futebol saudita para jogar pelo Al-Ahli Jeddah. Até ser contratado pelo Alvinegro.

"Os gols são consequência de um bom trabalho. Sou um volante que jogo como meia chegando bastante na área. Espero poder ajudar ainda mais o Botafogo com gols e assistências. O carinho da torcida é muito importante para um jogador", afirmou Eduardo.

Em 2023, Eduardo vem sendo um dos protagonistas do Botafogo. Em 27 jogos, o meia marcou 10 gols e deu quatro assistências. O apoiador, de 33 anos, é o vice-artilheiro do Alvinegro na temporada, atrás apenas de Tiquinho Soares com 33 gols.