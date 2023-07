Botafogo inscreve Jefferson e zagueiro pode ser relacionado contra o Santos pelo Brasileirão

Rio - O Botafogo inscreveu o zagueiro Jefferson, de 20 anos, no Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi contratado em abril para a equipe sub-20, já treina entre os profissionais e pode ser relacionado contra o Santos, no domingo (23). As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Jefferson foi inscrito pelo Botafogo em meio a aposentadoria de Joel Carli, a suspensão de Victor Cuesta e a ida de Luis Segovia ao RWD Molenbeek, clube da holding do dono da SAF alvinegra, John Textor. Com isso, o jovem zagueiro pode estar na lista de jogadores para a próxima partida da Série A.

Considerado um jogador promissor, Jefferson teve 70% dos seus direitos econômicos comprados pelo Botafogo junto ao Ceará por R$ 2,4 milhões. Os outros 30% são divididos igualmente entre o clube cearense e o próprio jogador.