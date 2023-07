Gatito revela clima leve entre Textor e jogadores do Botafogo: ‘Nem parece dono do clube’

Rio - Um dos nomes mais experientes do elenco do Botafogo, Gatito Fernández falou sobre como tem sido a convivência no dia a dia com John Textor. Em entrevista à ESPN, o goleiro afirmou que o acionista majoritário da SAF mantém ótima relação com o elenco e é um dos responsáveis pelo ambiente leve.



"Perguntaram o que poderia melhorar, o que enxergávamos para ser feito. Muito legal a relação com os diretores. O Textor quando vem nos visitar é bem recebido, brinca muito com a gente. Nem parece ser o dono do clube de tão amável com a gente. Tudo isso é o ambiente do Botafogo. Leve, muito bom. A gente mantém isso, não porque estamos bem, mas também ano passado, com turbulência no Brasileiro, tínhamos o ambiente bom. Tudo isso que aconteceu nos deixou mais fortes e unidos”, declarou Gatito.



"Como falei, ele não parece o dono do clube pela forma que age com os jogadores, como socializa com os torcedores. Muito legal e diferente de ser. Por isso que gostamos dele. Sempre é bem recebido. Quando vai no vestiário, a gente brinca com ele. É o diferencial do Botafogo. Ambiente leve, ele consegue entender isso e dá para ver o carinho especial que tem pelo clube”, completou.



Atualmente, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 39 pontos, 12 a mais do que o vice-líder Flamengo. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.