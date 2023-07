Botafogo sai atrás, mas marca dois na reta final e arranca empate com o Santos na Vila Belmiro

São Paulo - O Botafogo tomou sustos e apresentou um atuação inconsistente contra o Santos, neste domingo, 23, mas conseguiu arrancar o empate na Vila Belmiro com dois gols na reta final. Marcos Leonardo abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo e ampliou a vantagem na etapa complementar. O jogo, então, se desenhava para uma derrota do Glorioso, mas Tiquinho Soares e Adryelson apareceram para deixar tudo igual no marcador dar números finais à partia, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro segue na liderança do Brasileirão e chegou aos 40 pontos - 11 a mais do que o Grêmio, atual vice-líder, que tem um jogo a menos no campeonato.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a 17ª rodada do Brasileirão. O time de Bruno Lage volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Coritiba no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

O Botafogo até teve um bom começo de primeiro tempo. Durante 20 minutos, o Alvinegro se mostrou organizado e não deixou o Santos passar do meio de campo. Além disso, o time também criou, mas faltou capricho na conclusão das jogadas para efetivamente levar perigo à meta do goleiro João Paulo, que praticamente não precisou trabalhar.

O cenário da primeira etapa mudou aos 24 minutos. Isso porque o Santos encaixou uma transição rápida e conseguiu o gol. Logo após um ataque do Botafogo, João Paulo acionou João Lucas, que avançou com a bola e descolou uma linda enfiada para Marcos Leonardo. O centroavante do Peixe invadiu a área e teve a frieza de limpar a marcação de Adryelson e finalizar forte para estufar as redes do Glorioso.

O Alvinegro Carioca sentiu o gol e, apesar de ter mais posse, não conseguiu criar mais nenhum bom ataque. O Santos, por sua vez, conseguiu algumas jogadas, mas foi pouco para ampliar a vantagem.

No retorno do intervalo, o Botafogo deu indícios de que faria um segundo tempo diferente da etapa inicial. Isso porque o Glorioso foi para cima do Santos e, em dez minutos, conseguiu duas finalizações na direção do gol - ambas com Victor Sá.

Com o passar do tempo, o Alvinegro começou a cair de produção e também a se desorganizar dentro de campo. Melhor para o Santos, que começou a melhorar em campo ampliou a vantagem. Lucas Lima roubou a bola no meio de campo, avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Marcos Leonardo empurrar a bola para o fundo das redes.

O Botafogo levou um banho de água, e o jogo parecia decidido. No entanto, o time mostrou resiliência e arrancou o empate. Após uma boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, Victor Sá cruzou para Janderson, que ajeitou na medida para Tiquinho Soares, que bateu com categoria. Mais perto do fim, numa cobrança de escanteio, Adryelson subiu mais alto do que todos para cabecear e deixar tudo igual no marcador.

Nos acréscimos, a virada quase veio, mas Rodrigo Fernández salvou o Peixe com um corte em cima da linha. Philipe Sampaio ainda teve uma oportunidade sozinho dentro da área, mas errou a cabeçada e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

Santos x Botafogo



Data e Hora: 27/03/2023, às 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: João Lucas, Jean Lucas e Alex (SAN) / Adyrelson, Marçal e Matias Segovia (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Marcos Leonardo (1-0) (24'/1ºT) / Marcos Leonardo (2-0) (36'/2ºT) / Tiquinho Soares (2-1) (39'/2ºT) / Adryelson (2-2) (42'/2ºT)

SANTOS (Técnico: Paulo Turra)

João Paulo (Vladimir, 17'/2ºT); João Lucas (Alex, 41'/2ºT), Joaquim, Messias e Dodô (Gabriel Inocênio, 27'/2ºT); Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas (Luan Dias, 27'/2ºT) e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Devid Washington, 41'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lage)

Lucas Perr; Di Placido (Carlos Alberto, 38'/2ºT), Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa (Janderson, 21'/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Lucas Fernandes, 38'/2ºT); Júnior Santos (Matias Segovia, Intervalo), Luis Henrique (Victor Sá, 41'/1ºT) e Tiquinho Soares.