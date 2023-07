Tiquinho confirma grande fase no Botafogo e iguala temporada mais artilheira da carreira

Rio - Após passar quatro jogos em branco, Tiquinho Soares voltou a balançar as redes ao marcar o primeiro gol do Botafogo no empate em 2 a 2 com o Santos, no último domingo (23), na Vila Belmiro. Com isso, o camisa 9 alcançou uma marca importante: igualou a temporada mais artilheira de sua carreira.



Em 2023, Tiquinho já marcou 22 gols com a camisa alvinegra em 35 jogos. O número de gols é igual ao da temporada 2018/19, quando o atacante atuava pelo Porto, de Portugal, mas em 41 jogos.



Além de artilheiro, Tiquinho tem se destacado também como garçom nesta temporada. O camisa 9 já coleciona sete assistências neste ano, o maior número de toda sua carreira.



Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem 11 pontos de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (30), às 16h, contra o Coritiba, no NiltonSantos.