Botafogo oficializa oferta por lateral-direito uruguaio

Sem nenhuma contratação nesta janela de transferências, o Botafogo definiu seu principal alvo para a lateral-direita: o uruguaio Mateo Ponte, do Danubio. Segundo o "ge", o Alvinegro oficializou uma proposta de 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões) pelo jogador de 20 anos, campeão da Copa do Mundo sub-20 com a seleção do Uruguai.

O pagamento do valor seria feito de forma parcelada. Além da oferta do Botafogo, o Danubio possui duas propostas vindas da Europa por Mateo Ponte, o que pode fazer a negociação ser complicada para o Alvinegro.

Porém, o lateral-direito teria conversado com familiares e amigos que tinha o desejo de atuar no clube carioca, o que pode ser um fator favorável. O argumento usado pelo Botafogo seria o caminho "facilitado" para ir à Europa, sabendo que o clube faz parte de uma rede de clubes junto do Crystal Palace, da Inglaterra, do Lyon, da França, e do RWD Molenbeek, da Bélgica.

Mateo Ponte foi titular pela seleção do Uruguai na última Copa do Mundo Sub-20, o qual o país saiu campeão. Pelo Danubio, ele é visto como uma das joias da categoria de base, tendo feito sete jogos pela equipe principal e marcado um gol.