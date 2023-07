Com lateral encaminhado, Botafogo passa a priorizar contratação de zagueiro

Rio - Com Mateo Ponte praticamente certo para reforçar a lateral direita, o Botafogo irá priorizar agora a contratação de um zagueiro. De acordo com informações do "Canal do TF", o Alvinegro deseja a contratação de um defensor jovem e terá que fazer um investimento para o setor.

O Botafogo deseja a contratação de um zagueiro com até 25 anos, com isso, o clube carioca terá que ter algum custo na contratação, seja para compra de direitos econômicos ou em um empréstimo com opção de compra. Alguns nomes já foram mapeados pelo scout do clube carioca e aprovados por Bruno Lage.



Atualmente, o Alvinegro conta apenas com Victor Cuesta, Adryelson e Philipe Sampaio como nomes experientes para o setor. Luis Segovia está perto de ser emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica. Além dos três, o clube conta com Sousa, que voltou de empréstimo do Cercle Brugge, mas ainda aprimora a parte física.