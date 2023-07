Gabriel Pires treina com bola e se aproxima de volta pelo Botafogo

O Botafogo pode ter um reforço para a partida contra o Coritiba no próximo domingo (30), às 16h. O volante Gabriel Pires voltou a treinar com bola com o elenco do Alvinegro e pode estar disponível para o jogo contra o Coxa Branca, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico com o Fluminense, no dia 20 maio. Ele sofreu uma lesão muscular em sua panturrilha e retornou aos treinos em junho. Entretanto, voltou a sentir dores na mesma região e precisou estender o seu tratamento. Agora recuperado, Gabriel Pires trabalha de forma intensa para estar disponível o mais breve possível para o Botafogo.

Porém, quem ainda é dúvida para o jogo contra o Coritiba é o meia Eduardo. O jogador sofreu uma lesão no tímpano durante treino do Botafogo e foi desfalque na partida contra o Santos. Além dele, Luis Henrique, substituído no final do primeiro tempo no duelo contra o Peixe no último domingo (23) devido a um problema no ombro, também não tem presença confirmada contra o Coxa Branca.

Quem é desfalque confirmado pelo Botafogo é o zagueiro Adryelson. O jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e está suspenso. Em compensação, Victor Cuesta retorna à equipe após cumprir suspensão contra o Peixe.