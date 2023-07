Sul-Americana: Botafogo divulga informações sobre a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Guaraní-PAR

Rio - Nesta terça-feira (20), o Botafogo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Guarani-PAR, válido pela Sul-Americana, que acontecerá no Estádio Nilton Santos. Conforme informado pelo clube, a promoção para quem é sócio Camisa 7 continua valendo. Sendo assim, os sócios do Plano Preto pagarão R$20 em qualquer setor do estádio. Já os Sócios do Plano Branco pagarão R$30 em qualquer local do Nilton Santos.

A abertura dos ingressos seguirá o seguinte escalonamento: Plano Glorioso (25/07 - 14h); Plano Alvinegro (26/07 - 10h); Plano Preto (27/07 - 10h); Plano Branco (28/07 - 10h); Público Geral (29/07 - 10h).

www.botafogo.com.br/ingresso. Quem optar pelo ingresso físico, deverá ir a um dos pontos físicos (veja no final do texto). O torcedor poderá adquirir as entradas pelo site. Quem optar pelo ingresso físico, deverá ir a um dos pontos físicos (veja no final do texto).

Em tempo: Botafogo e Guarani se enfrentam no dia 2 de agosto (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Confira as informações divulgadas pelo Botafogo:

SETORES EM FUNCIONAMENTO:



Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior (Botafogo)



(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)



VALORES DOS INGRESSOS



Setor Leste Inferior



Inteira: R$150 / Meia: R$75



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Leste Superior



Inteira: R$60 / Meia: R$30



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Oeste Inferior



Inteira: R$200 / Meia: R$100



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Tribuna de Honra (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)



Inteira: R$500 / Meia: R$300



CAMISA 7



Plano Glorioso – R$ 180 (Direito a comprar mais dois ingressos por R$ 180)

Plano Alvinegro – R$ 220

Plano Preto – R$260

Plano Branco – R$300

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso com direito a bebidas alcoólicas.

IMPORTANTE: A Tribuna de Honra NÃO possui gratuidade. Crianças em qualquer idade pagam o valor de meia-entrada



Atenção: Para essa partida os sócios do planos Cria e Cria+ não precisarão realizar check-in, a validação será feita no acesso ao Estádio no dia do jogo.



Atenção²: Sócios do Plano Alvinegro Off Rio poderão realizar a consulta do seu desconto através do site: camisa7.botafogo.com.br



PONTO DE VENDA FÍSICA (BOTAFOGO)



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)



Segunda-feira (31/07): 9h às 17h

Terça-feira (01/08): 9h às 17h



General Severiano



Segunda-feira (31/07): 9h às 17h

Terça-feira (01/08): 9h às 17h



IMPORTANTE: A comercialização de ingressos no dia da partida será somente online.



GRATUIDADE



Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.



Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e General Severiano, a partir das 9h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.



Importante: Os setores com acessibilidade destinados aos Portadores de Necessidades Especiais e seus acompanhantes são apenas os setores pertencentes ao anel inferior do Estádio Nilton Santos.