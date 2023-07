Emprestado pelo Botafogo ao São Paulo, Erison rejeita proposta do Futebol japonês

São Paulo - Emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o fim de 2023, o centroavante Erison recebeu uma proposta do futebol japonês, mas recusou para seguir no Tricolor do Morumbi. A informação é da Rádio Jovem Pan.

De acordo com a publicação, a diretoria do São Paulo, tendo em vista a dificuldade no elenco, já propôs ao Botafogo a renovação do empréstimo do jogador, que tem sido tratado como alternativa no ataque em caso de desfalque do argentino Calleri.

Erison tem contrato com o Glorioso até 2025, e, no vínculo firmado para a transferência, o São Paulo tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 3 milhões de dólares (R$ 14,25 milhões na cotação atual).

Até o momento, "El Toro" não brilhou no Soberano e disputou apenas sete jogos na temporada, com dois gols e uma assistência.