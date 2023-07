Victor Sá aborda desejo do Botafogo pelo título da Série A e relembra suas experiências internacionais

Rio - Líder do Brasileiro, o Botafogo vem se preparando para conquistar o título e encerrar um jejum de 28 anos. A possibilidade de ser campeão vem mexendo com o elenco alvinegro. O atacante Victor Sá, de 29 anos, falou sobre o desejo de conquistar o título e sobre o pensamento do grupo durante a disputa das partidas.

"Ser campeão sempre é muito especial. É a coroação de um trabalho bem feito. Sempre que entramos em uma competição vamos com o pensamento de sermos campeões. No momento, estamos muito focados na sequência da temporada, pensando jogo a jogo, focados e trabalhando muito", afirmou o atacante em entrevista à "Sport Life".

Victor Sá assinou com o Botafogo no ano passado, após passar seis temporadas e meia atuando fora do Brasil. O atacante defendeu clubes do futebol austríaco, do futebol alemão e também nos Emirados Árabes. No entendimento do jogador, essas experiências foram muito importantes na sua carreira.

"Foi um período de grande aprendizado em todos os aspectos tanto na vida pessoal quanto profissional. São países extremamente diferentes do Brasil, tanto na cultura quanto também no futebol. Consegui aprender bastante e levo isso comigo. Pude jogar a Bundesliga, Europa League e enfrentar grandes adversários. Então, foi como tinha que ser", concluiu.