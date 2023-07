Torcida do Botafogo esgota ingressos para duelo contra o Coritiba, no Nilton Santos

Rio - O Nilton Santos terá casa cheia para o jogo entre Botafogo e Coritiba, no domingo (30), às 16h (de Brasília), válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio das redes sociais, o clube informou que a torcida esgotou os ingressos disponíveis para o confronto. A expectativa, portanto, é de que o público ultrapasse os 30 mil presentes.

As entradas acabaram com apenas uma hora e meia de venda para o público geral, pela internet. A comercialização para os sócios-torcedores teve início no último dia 20, e foram adquiridos mais de 18 mil bilhetes com antecedência. Agora só restam entradas para a torcida visitante.



As bilheterias Oeste e Leste do Nilton Santos ficarão abertas no dia do jogo até o fim do primeiro tempo da partida. Os pontos físicos estão abertos para que os Alvinegros possam retirar as gratuidades.

Líder do Brasileirão, o Botafogo soma 40 pontos na tabela - 11 à frente do vice-líder Grêmio. Por sua vez, o Coritiba, no 18º lugar com 14 pontos, está embalado após a vitória contra o Fluminense, na última segunda-feira (24), e espera vencer fora de casa para tentar sair da zona de rebaixamento.