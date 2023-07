Botafogo acerta últimos detalhes com o Danúbio e fica próximo de anunciar lateral-direito

Uruguai - O Botafogo definiu os últimos detalhes com o Danúbio, do Uruguai, e sacramentou a contratação do lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos. Com isso, o Alvinegro deverá anunciar em breve a chegada do uruguaio para o setor. As informações são do portal "GE".

Mateo vai custar ao Botafogo algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 9,5 milhões na cotação atual). O jovem de 20 anos havia despertado também o interesse de Juventus (ITA), Toulouse (FRA) e Famalicão (POR).

A necessidade da contratação de um lateral-direito apareceu após a lesão de Rafael. O jogador se submeteu a uma operação no joelho e só voltará a jogar na próxima temporada. Mateo Ponte agora irá compor o setor ao lado de Di Plácido.

Mateo Ponte foi campeão da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção do Uruguai este ano. O lateral-direito tem sete jogos e um gol marcado com a camisa do Danubio em 2023. Ele irá assinar com o Botafogo até o fim de 2026.