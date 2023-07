Novo uniforme do Botafogo: mais de mil peças são comercializadas em dez minutos

Rio - Dez minutos após o lançamento da nova linha de uniformes, da Reebok, o Botafogo divulgou que mais de mil peças foram comercializadas. A informação foi dada por Thairo Arruda, diretor geral da SAF, no Estádio Nilton Santos.



Além disso, o clube já disponibilizou o novo enxoval em lojas físicas. Em São Paulo, torcedores esgotaram todo o estoque do alvinegro, que lançou camisas de treino, pré-jogo e oficiais para as partidas da temporada 2023/2024.



A linha da Reebok é a primeira do Botafogo com um material esportivo fornecendo na era SAF, liderada pelo estadunidense John Textor. O clube anunciou a parceria em agosto de 2022, mas os trâmites só foram resolvidos em junho deste ano.



Além da loja e dos quiosques oficiais no Estádio Nilton Santos, o Botafogo também reabrirá o tradicional ponto de vendas na sede de General Severiano e outros pontos em shoppings espalhados pelo país.