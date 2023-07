Marçal ressalta confiança em sequência do Botafogo: 'Provar que quem falou que a gente seria cavalo paraguaio estava errado'

Rio - Marçal foi confiante ao falar sobre a sequência da temporada do Botafogo. Em entrevista aos jornalistas no Estádio Nilton Santos logo após a apresentação dos novos uniformes, nesta quinta-feira, 27, o lateral-esquerdo lembrou daqueles que duvidavam do time e mostrou que almeja ser campeão pelo Alvinegro.

"Falam que é por um tempo, que o Botafogo vai parar com os bons resultados, mas isso não aconteceu. Estão percebendo que o Botafogo não é um clube que veio esse ano para dar ré. A gente olha para frente para levantar o caneco e provar que quem falou que a gente seria cavalo paraguaio estava errado", disse Marçal.

Outro tema da entrevista foi o recém-chegado técnico Bruno Lage. O português, que inclusive esteva na cerimônia do lançamento dos uniformes, chegou ao Rio de Janeiro neste mês e comandou o time em apenas duas partidas - nos empates com Patronato e Santos, válidos pela Sul-Americana e pelo Brasileirão, respectivamente.

"Eu já conhecia o Bruno (Lage). Trabalhei com ele por um ano. É um cara que veio para agregar, tem nos dado um toque naquilo que podemos melhorar. Quem vem de fora pode ajudar nisso porque as vezes quem está de dentro não enxerga", afirmou o lateral-esquerdo.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Coritiba no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Pés no chão. O Campeonato Brasileiro é competitivo. Indo no jogo a jogo, temos certeza que podemos ganhar. Essa serenidade que temos, estamos tranquilos. Vai ser um jogo difícil. O Coritiba vem de um bom jogo, mas temos todas as condições de vencer e continuar com os 100% dentro de casa", pontuou o jogador.