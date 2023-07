Diretor do Botafogo explica demora na divulgação dos novos uniformes: 'Processo muito grande'

Rio - Diretor-Geral da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, no evento de lançamento da nova coleção de uniformes 2023/2024 , produzida pela Reebok, detalhou a fase de confecção dos produtos e a demora para que a linha fosse divulgada pelo clube.

O Botafogo anunciou a nova parceira em agosto de 2022. Desde que teve o contrato encerrado com a Kappa, o Glorioso chegou a assinar com a empresa Volt, mas John Textor rescindiu por acreditar que precisava de um nome mais forte. Enquanto não fechava com a Reebok, os uniformes estavam sendo produzidos pela WEV de forma provisória.

"Muitas pessoas falaram que demorou muito. É porque tem um processo muito grande na construção das camisas. Toda coleção que a gente lança, ela tem uma história, qual vai ser a inspiração. Escolhemos que, esse ano, fosse nada mais do que o nosso Rio de Janeiro. A partir desse tema, a gente começa a desenvolver os designs de cada produto. Isso é um trabalho dos nosso grafistas, com muitas mãos envolvidas", iniciou Thairo Arruda.



Na coleção da Reebok, a primeira assinada por uma fornecedora de materiais esportivos na era SAF, as camisas fazem referências ao calçadão de Copacabana e exaltam o Rio de Janeiro. Thairo deu o passo a passo no trabalho do clube para entregar um bom produto aos jogadores, funcionários, membros da comissão técnica, estafe e torcedores. A camisa da cor preta, segundo uniforme, será lançada em agosto.

"Com a aprovação do John, a gente segue para o próximo passo, que é a formação das amostras físicas. Esse passo é muito importante, porque é muito difícil replicar, na prática, um design de computador. Muitas vezes a peça não cai bem no corpo, muito detalhe para ser corrigido, para que, realmente, fique um produto de alta qualidade", detalhou.

"No meio de fevereiro desse ano, nós chegamos a aprovação de todas as amostras físicas. E, desse ponto, a gente parte para a importação da matéria-prima. É uma tecnologia especial, é muita qualidade e vem de fora do país. Daí iniciou o processo de produção, que demorou dois meses e finalizamos semana passada. Essa é uma camisa que teve muito trabalho", finalizou.

A estreia do novo uniforme do Botafogo será neste domingo (30), contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.