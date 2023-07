Textor destaca 'vestiário excelente' do Botafogo e se mostra cauteloso: 'Sucesso não mexe comigo'

Rio - Dono da SAF do Botafogo, John Textor, está confiante com a possibilidade do Botafogo ser campeão em 2023. No entanto, apesar de exaltar o bom momento do clube carioca, o norte-americano não se ilude com os elogios que vem recebendo no Alvinegro. Em pouco tempo no futebol brasileiro, o empresário já viveu altos e baixos.

"Compramos o Botafogo em março do ano passado e tivemos quatro semanas para montar um elenco de Série A. Não fomos rebaixados e ficamos em 11º. Este ano, as pessoas disseram: "Quem é esse que você contratou?". Mas eles foram muito bem analisados. Não há celebridades, estão todos juntos. Não sei se seremos campeões, mas estamos jogando bem e o vestiário é excelente", afirmou em entrevista ao site norte-americano "The Athletic".

John Textor destacou que até recentemente, com uma pequena oscilação, os torcedores do Botafogo vaiaram a equipe. Isso aconteceu na estreia de Bruno Lage como técnico do Alvinegro.

"Recentemente jogamos a partida de volta da Sul-Americana (contra o Patronato) e botamos muitos jovens. Empatamos, nos classificamos e fomos vaiados! Então o sucesso não mexe comigo. Temos muito trabalho a ser feito, mas eu amo o projeto", contou.