Bruno Lage destaca recepção diferenciada no Botafogo: 'Encontrei uma família'

Rio - Treinador do Botafogo, Bruno Lage, ainda está vivendo seus primeiros momentos no clube carioca. Porém, mesmo em poucas semanas, o português já conseguiu perceber o laço de união que envolve o elenco do Alvinegro. Além disso, o lusitano exaltou a recepção que teve ao assumir o comando técnico.

"É um trabalho de todos, encontrei realmente uma família, está sendo uma semana de trabalho muito intenso, mas também pela estrutura. Encontramos nessas semanas uma estrutura muito forte e uma família que nos recebeu de braços abertos", afirmou em participação no lançamento das novas camisas da Reebok na última quinta-feira.

O Botafogo lidera o Brasileirão com 40 pontos, com 12 de vantagem para o segundo colocado. Neste domingo, Bruno Lage, que tem dois empates em dois jogos pelo Alvinegro, irá em busca da primeira vitória contra o Coritiba, no Nilton Santos, às 16 horas.