Botafogo acerta com novo patrocinador para a camisa

Rio - O Botafogo acertou, na tarde desta sexta-feira, um acordo de patrocínio com a UNIG (Universidade Iguaçu). A instituição de ensino estampará sua marca na parte traseira do uniforme, abaixo dos números. Os valores não foram revelados.



A UNIG será a terceira marca na camisa do Botafogo. Além da universidade, o uniforme alvinegro conta com a Parimatch, patrocinadora master, e a Amazon Prime, na parte superior das costas.



A marca da UNIG já poderá ser vista no próximo jogo do Botafogo. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (30), às 16h, contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos.