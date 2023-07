Perri comenta evolução na posição de goleiro e cita prioridade no Botafogo: 'A vitória'

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o goleiro Lucas Perri, de 25 anos, abordou a evolução da sua posição no futebol. Na opinião dele, a sua função exige muito estudo e atualização por conta das mudanças táticas que o esporte vem passando nos últimos anos.

"A posição de goleiro é a que mais evoluiu nos últimos 20 anos. Vi até uma entrevista do Onana, que chegou agora no Manchester United, falando sobre isso. É a posição que mais mudou. O Neuer influenciou muita coisa. Quando eu estava na base eu tive treinadores que priorizaram esse jogo com os pés, jogo de cobertura, de achar um homem livre, de jogar um pouco mais fora do gol, acompanhando mais o jogo. É uma posição que está em constante evolução. A gente tem sempre que estar estudando para ficar atualizado", disse em entrevista ao "GE".

A defesa do Botafogo é um dos grandes trunfos da liderança alvinegra. Com apenas nove gols sofridos nos 16 jogos, o setor vem sendo elogiado. Lucas Perri exaltou a importância de se defender bem, mas admitiu que a prioridade é o Glorioso buscar vitórias, independente de sofrer ou não gols.

"Sinceramente? Que o time ganhe. Que o Botafogo ganhe. A gente entra em campo para resolver os problemas que aparecem no jogo. Alguns jogos são com poucas ações de finalização, mas muito jogo com os pés ou saída de gol. Outros são muitas finalizações, mas o importante é sair com a vitória. Sem tomar gols é muito legal, mas é sempre que o Botafogo ganhe", finalizou.