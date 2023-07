Reforço do Botafogo, Mateo Ponte desembarca no Rio e projeta buscar 'muitos títulos' pelo clube

Rio - Novo reforço do Botafogo, Mateo Ponte, de 20 anos, já está no Rio. O uruguaio, de 20 anos, chegou ao Brasil para assinar contrato até o fim de 2026 com o clube carioca. O Alvinegro acertou sua contratação junto ao Danúbio, do Uruguai.

"Estou muito contente de estar num clube tão grande como o Botafogo. Espero estar logo com meus novos companheiros e ganhar muitos títulos aqui. Venho para dar tudo e vamos dar tudo para sermos campeões do Brasileirão", afirmou o lateral ao canal "BTB Sports".

O Botafogo busca a contratação de um lateral-direito, após a grave lesão no joelho de Rafael, que só deverá voltar a atuar no ano que vem. Para contratar Mateo Ponte, o Botafogo desembolsou algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões na cotação atual).

Mateo Ponte foi titular da seleção uruguaia e um dos destaques na campanha do título da Copa do Mundo Sub-20, em junho deste ano. O Botafogo já monitorava o jogador e contou com aval do empresário John Textor para sacramentar a negociação.