Botafogo apresenta proposta e negocia contratação de lateral-direito do Ajax

Rio - De olho no mercado da bola, o Botafogo apresentou proposta e negocia com o Ajax, da Holanda, a contratação do lateral-direito mexicano Jorge Sánchez, de 25 anos.

O defensor está fora dos planos do clube holandês e deu sinal positivo para vestir a camisa do Glorioso, que, por sua vez, vê o jogador dentro de sua realidade financeira para transferências na segunda janela. As informações são do "Telegraaf" e foram confirmadas pela reportagem do O Dia.

No entanto, o cenário ainda é tratado com cautela pelo clube carioca. Isso porque o Ajax entrou em queda de braço com a diretoria alvinegra e, em um primeiro momento, não aceitou condições de empréstimo. Pesa a favor do Botafogo nas negociações o fato de os holandeses colocarem o jogador na lista de transferências - o Ajax tirou Sánchez do América-MEX em agosto de 2022 por 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação da época).

Até então, o Glorioso acenou que não pretende fazer altos investimentos para comprar jogadores e pretende buscar empréstimos com opção, obrigação ou passe fixado ao fim do vínculo. Jorge Sánchez chegaria para disputar posição com o argentino Di Plácido.