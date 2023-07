Gustavo Sauer comemora boa exibição em vitória do Botafogo: 'Passei por momentos difíceis'

Rio - Na vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, que deu ao Botafogo o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Gustavo Sauer foi surpresa na escalação titular e atendeu bem ao chamado do técnico Bruno Lage. O atacante deixou o gramado do Estádio Nilton Santos aplaudido após dois gols e uma assistência diante dos mais de 43 mil torcedores. Ele celebrou a boa exibição em entrevista após a partida.

"Feliz pela partida que a gente fez. Mais três pontos na nossa caminhada. E é continuar também individualmente. Passei por momentos difíceis aqui no ano passado, com lesões, e esse ano, graças a Deus, não tive nenhuma, mas não vinha sendo utilizado. Sempre trabalhei firme e isso é fruto do trabalho no dia-a-dia", disse o camisa 10 do Botafogo, em entrevista à Globo após o jogo.

Gustavo Sauer chegou como uma das principais contratações do Botafogo em 2022 tendo custado cerca de R$ 10 milhões junto ao Boavista, de Portugal. No entanto, sofreu grave lesão no tornozelo, precisou passar por procedimento cirúrgico e, na volta, complicações no local do procedimento o tiraram por mais tempo.

Esse ano, o atacante teve alguns bons momentos na reta final do Estadual, mas não se firmou sob o comando de Luís Castro, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.