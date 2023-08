Botafogo acerta pagamento de parcela de Matías Segovia e quita dívida com Guarani-PAR

Rio - O Botafogo quitou na última semana a primeira parcela de 400 mil dólares (cerca de R$ 1,9 milhões) pela contratação do ponta Matías Segovia, junto ao Guarani, do Paraguai. Segundo o presidente do clube paraguaio, Emilio Daher, o pagamento estava atrasado desde maio.

"Me informaram que na sexta-feira passada fizeram a transferência. O Botafogo pagou US$ 400 mil dólares pela primeira parcela. Estavam atrasados desde maio. Ao Guaraní, restaram uns US$ 200 mil aproximadamente", afirmou Emilio Daher em entrevista à "Rádio ABC Cardinal".

O Guarani-PAR é o próximo adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana. O jogo de ida entre os dois clubes acontece na próxima quarta-feira (02), às 19h, no Estádio Nilton Santos. A volta acontece no dia 9, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Matías Segovia foi contratado junto ao Guarani-PAR em uma negociação que fechou em 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 2,7 milhões), valor esse que será pago de maneira parcelada. O Alvinegro ficou com 60% dos direitos econômicos do atleta, que vem desempenhando um bom futebol no Brasil. Ao todo, "Segovinha" disputou 14 partidas e deu duas assistências.