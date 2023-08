Botafogo negocia com Bastos, zagueiro angolano, e Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão

Rio - Faltando dois dias para o encerramento da janela de transferências, o Botafogo, líder do Brasileirão, se mostra ativo e abriu negociações com mais dois jogadores: Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão, e Bastos, zagueiro angolano ex-Lazio.

Gabriel Brazão tem apenas 22 anos e foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. O jovem, que foi negociado com o Parma em 2019 e assinou com a Inter no mesmo ano, não se firmou na Nerazzurri e agrada ao estafe do Glorioso para, quem sabe, uma passagem de bastão, já que Lucas Perri é alvo do futebol europeu.

Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão, está na mira do Botafogo Divulgação/Inter de Milão

Já o caso de Bastos se encaixa mais fácil na realidade do Botafogo. O jogador angolano, de 31 anos, está sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele defendeu a Lazio, também da Itália, entre 2016 e 2020. As informações são do "ge".

O segundo nome, inclusive, despertou interesse pensando em atuações nas diversas funções no sistema defensivo. Bastos pode fazer os dois lados do miolo de zaga e também atuou improvisado em diversas oportunidades nas laterais, nos tempos de Lazio.

Na segunda janela de transferências, o Botafogo acertou as contratações dos uruguaios Diego Hernández, meia-atacante que já estreou, e Mateo Ponte, lateral-direito campeão do mundo na categoria sub-20 em 2023.