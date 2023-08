Eduardo prega cautela mesmo com a ótima fase e liderança isolada do Botafogo: 'Não tem nada ganho'

Rio - Líder absoluto do Brasileirão, o Botafogo goleou o Coritiba, em casa, pelo placar de 4 a 1 em jogo realizado no último domingo (30), no Estádio Nilton Santos. Feliz com mais um bom resultado, o meia Eduardo agradeceu a presença dos mais de 43 mil torcedores que testemunharam mais uma vitória do Glorioso e rechaçou o clima de "já ganhou", pregando cautela para a sequência do campeonato.

"Como dissemos na preleção, não tem nada ganho. Estamos apenas fazendo nosso papel nos jogos, mas ainda falta muito. Agradecer à torcida que veio e lotou o estádio, isso é muito importante para a gente. Agora é dar continuidade, com pés no chão e humildade, foi com isso que chegamos até aqui", disse o jogador.

Com 12 pontos na frente do vice-líder Flamengo, o Botafogo dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e volta a focar na Sul-Americana. Na próxima quarta (3), o Alvinegro tem um compromisso pelo jogo de ida das oitavas de final da competição e recebe a equipe do Guarani, do Paraguai, no Nilton Santos. A bola rola às 19h (de Brasília).