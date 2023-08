Botafogo garante vaga na próxima edição do NBB

Rio - O Botafogo está de volta ao Novo Basquete Brasil (NBB). Em reunião nesta segunda-feira (31), com parte do conselho da Liga Nacional de Basquete (LNB), o Glorioso teve todas as documentações aprovadas e o anúncio oficial entre as partes será feito nos próximos dias.

Na última semana, a gestão da modalidade enviou todas as garantias financeiras para que o projeto pudesse se sustentar ao longo de toda a próxima temporada. O Conselho Administrativo da LNB aprovou, e o time será remontado para a principal competição de basquete do país pós três temporadas.

Sob a gestão de Carlos Salomão (diretor) e Cláudio Maciel (coordenador), o Botafogo reestruturou suas categorias de base, chegou a disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete, organizado pela Confederação, mas ainda buscava patrocínios para retornar ao topo.

A expectativa é de um projeto a longo prazo. No último ano das atividades, o Glorioso foi campeão da Liga Sul-Americana de Basquete, em dezembro de 2019, com o time comandado por Léo Figueiró, atualmente no Vasco.