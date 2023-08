Botafogo fecha com artilheiro da Série B do Uruguai

Rio - Após a contratação de Mateo Ponte, junto ao Danúbio, o Botafogo está fechando com mais um reforço para o segundo semestre. De acordo com o jornalista uruguaio Mathias Amaro, da "Rádio Cave", o Alvinegro tem tudo certo com o atacante Valentín Adamo, de 21 anos, que também nasceu no Uruguai.

O jovem pertence ao River Plate, do Uruguai, mas atua pelo Progreso. Atualmente, ele é o artilheiro da Série B do país. De acordo com as informações, o clube uruguaio irá manter parte dos direitos econômicos na negociação com o Botafogo.

Valentín se profissionalizou na temporada passada e atuou sete vezes, marcando dois gols pelo River Plate. Emprestado ao Regreso, o jovem vem se destacando. No total, ele entrou em campo em 20 partidas e fez 10 gols na Série B do Uruguai.