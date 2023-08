Xodó do Botafogo, 'Segovinha' projeta reencontro com o Guaraní (PAR): 'Estava muito ansioso''

Rio - Considerado um xodó do Botafogo, Matías Segovia, o "Segovinha", irá reencontrar sua antiga equipe nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília) pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Estádio Nilton Santos, o Botafogo receberá o Guaraní (PAR). O paraguaio comentou sobre a sensação de estar do outro lado e projetou também a partida de volta, no Defensore del Chaco, em Asunción.

"Eu estou muito feliz em poder enfrentá-los. Eu sempre joguei lá. Vai ser um jogo difícil, mas vou desfrutar disso. Vou compartilhar com meus companheiros de agora. A gente vai com tudo", disse, em entrevista ao canal oficial do clube.

Por ter se classificado em primeiro no Grupo B, o Guaraní terá o direito de definir o duelo em casa. No elenco, a equipe comandada por Juan Pablo Pumpido conta com Santander, centroavante artilheiro da competição com seis gols. Segovinha, no entanto, revelou que compartilhou alguns pontos fortes.

"Eles são um time muito bom também. Eu já tinha falado com meus companheiros aqui, algumas coisas sobre o adversário. Precisamos entrar focados como sempre. Tenho certeza de que vamos sair com a vitória."

O Guaraní revelou Matías Segovia e vendeu ao Botafogo no início deste ano. Pelo clube, o atual camisa 19 do Glorioso conseguiu se destacar no país e foi projetado como promessa do Paraguai, sendo um dos principais jogadores da seleção sub-20. O jovem, de apenas 20 anos, já pensa também na partida de volta, em seu país de origem.

"Eu estava muito ansioso por isso também. Estava olhando os jogos deles e, quando saiu a notícia de que o Botafogo jogaria contra eles, eu fiquei muito feliz. Voltar ao meu país muito rápido para jogar um copa internacional é muito para mim. Vamos trabalhar para passarmos de fase."